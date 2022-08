Elezioni 2022, da Berlusconi-Salvini-Meloni via libera al programma

E’ stato ‘approvato’ dai leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e dagli alleati centristi il programma elettorale in 15 punti, che verrà consegnato domani al Viminale insieme ai simboli del centrodestra.

LE CANDIDATURE – Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sarà candidato dalla Lega alle elezioni politiche del 25 settembre. E’ uno dei pochi nomi che la Lega fa trapelare, in attesa della consegna delle liste, attesa per la fine della prossima settimana. Nel centrodestra le candidature vengono continuamente aggiornate, ma alcuni nomi, come quello della giornalista Maria Giovanna Maglie sembrano ormai certi. Per lei un posto nel Lazio, nell’uninominale.

Sempre nel Lazio sembra certo il passaggio del forzista Antonio Angelucci nelle liste salviniane. Se al nord prevarranno gli uomini della Lega e di Fratelli d’Italia (tra i salviniani Luca Toccalini coordinatore dei giovani e il responsabile enti locali Stefano Locatelli; per Fdi l’imprenditore veneto Matteo Zoppas, già presidente di Confindustria Veneto e quello di Beatrice Venezi, direttore d’orchestra e Letizia Giorgianni, già rappresentante delle vittime di Banca Etruria) al sud avrà più spazio Forza Italia.

In Calabria a dare le carte è il governatore Roberto Occhiuto. Tra i nomi in pole i deputati uscenti Francesco Cannizzaro e Andrea Gentile. Giuseppe Mangialavori sarà in corsa al Senato, mentre l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto corre per la Camera. Lato Lega in Calabria pare probabile la riconferma in lista del lametino Domenico Furgiuele e della consigliera regionale Tilde Minasi, che aveva rinunciato mesi fa a subentrare al Senato, e ora invece ritenta.