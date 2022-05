Zuckerberg annuncia novità in arrivo su WhatsApp

WhatsApp, in arrivo le ‘reactions’ con le emoji simili a quelle di Facebook. Ad annunciarle è lo stesso fondatore di Fb, Mark Zuckerberg sul suo social, raccogliendo quasi un milione di ‘Mi piace’. Saranno 6 le differenti reazioni che si potranno utilizzare per rispondere a un messaggio ricevuto: dalla faccina arrabbiata a quella sorridente, da quella triste all’espressione sorpresa, oltre al pollice su e alle mani giunte in segno di ringraziamento.

(AdnKronos)

