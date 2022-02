Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione in via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che stanno accertando le cause della morte. Al momento non è esclusa alcuna pista. Indagini in corso.

(AdnKronos)

