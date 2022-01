Viareggio, si barrica in casa e spara dalla finestra: un ferito

Un uomo di 45 anni si è barricato in casa e, per motivi ancora non chiari, si è messo a sparare dalla finestra. E’ successo, intorno alle 14, a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca). Per precauzione le forze dell’ordine hanno fatto evacuare una scuola che si trova poco distante.

Secondo quanto si è appreso ci sarebbe anche un ferito, sembra in vigile del fuoco, anche se alcune fonti parlano di un agente della polizia municipale. Il ferito, che non verserebbe in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale. Il 45enne sarebbe conosciuto dalle forze dell’ordine per i problemi psichiatrici di cui soffrirebbe.