Voto ai 18enni per il Senato, via libera di palazzo Madama

Via libera dell’aula di palazzo Madama al Ddl che porta a 18anni la soglia per il voto per il Senato. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva. Per la promulgazione e l’entrata in vigore, però, bisognerà attendere tre mesi per un eventuale referendum.