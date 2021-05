Vaccini Lazio, week day AstraZeneca dal 2 al 5 giugno

Per la somministrazione del vaccino anti Covid di AstraZeneca è in arrivo un altro appuntamento speciale nel Lazio. Da mercoledì 2 giugno a sabato 5 giugno è infatti in programma il ‘Week Day Festa della Repubblica AstraZeneca’. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.

La prenotazione avverrà sulla App Ufirst con ticket virtuale. Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti del ticket virtuale e tessera sanitaria. Nei prossimi giorni saranno disponibili tutte le informazioni sulle modalità e sui punti di somministrazione. Gli open day per le vaccinazioni AstraZeneca sono ormai un appuntamento fisso nel Lazio. Il secondo, dedicato agli over 40, si è svolto lo scorso weekend presso 30 hub vaccinali in tutta la regione ed è andato sold out.

“Abbiamo messo in campo una vera e propria potenza di fuoco con le farmacie, con i medici di medicina generale, con gli hub vaccinali e anche con due momenti speciali: la 3 giorni dei maturandi (1, 2 e 3 giugno) e l’Open week AstraZeneca Festa della Repubblica (2, 3, 4, 5 giugno)”, ha rimarcato D’Amato. Da oggi alle ore 12 saranno aperte nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti Covid di Pfizer ai maturandi. Le prenotazioni si potranno effettuare sul portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/, accessibile anche dal portale www.salutelazio.it.