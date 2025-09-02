Settembre parte con piogge e temporali, ma il sole tornerà a dominare

Maltempo nelle prossime ore al Nord e sulle tirreniche, poi spazio all’alta pressione: l’Estate non è ancora finita

L’Italia affronta un inizio di settembre instabile, con piogge e temporali attesi nelle prossime ore su Lombardia, Liguria di Levante, Nord-Est e regioni tirreniche fino alla Campania. Lo conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come il maltempo sarà accompagnato da venti occidentali forti, mari agitati e temperature in calo al Nord, con un’eccezione: una breve ondata di caldo africano su Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia, dove si potranno toccare i 37-38°C.

La situazione migliorerà già da mercoledì, quando tornerà il sole quasi ovunque: le temperature si stabilizzeranno attorno ai 30-31°C, in linea con le medie stagionali, mettendo fine sia al fresco del Nord che al caldo intenso del Sud.

Secondo le proiezioni del Centro Meteorologico Europeo (ECMWF), la tendenza per la prima parte di settembre sarà favorevole: alta pressione prevalente, tempo stabile e soleggiato soprattutto al Centro-Sud, variabilità senza perturbazioni rilevanti al Nord. L’Estate Astronomica, che si concluderà il 22 settembre con l’Equinozio d’Autunno, promette dunque ancora giornate miti e luminose, ideali per un ultimo periodo di vacanza.

