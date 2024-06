Giovane spagnolo muore investito da un’auto su via Appia Nuova a Roma

🔊 Ascolta articolo -

Tragico incidente nella notte a Roma

Un tragico incidente si è verificato nella notte a Roma, dove un giovane di 20 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in via Appia Nuova. Le pattuglie della Polizia locale della Capitale sono intervenute all’intersezione con via Pizzo di Calabria, dove poco dopo le 4 di questa mattina un ragazzo di nazionalità spagnola è stato investito da una Fiat 500.

Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimare il giovane, per lui non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto. Il conducente della Fiat 500, un italiano di 22 anni, che si è fermato per prestare soccorso, è stato accompagnato presso l’ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito.

Gli agenti del V Gruppo Prenestino, con l’ausilio di pattuglie del VII Gruppo, hanno effettuato i rilievi necessari. Il tratto di via Appia Nuova interessato è stato chiuso per consentire le operazioni di pulizia della strada e i rilievi del sinistro. Le indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

