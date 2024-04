Milano, sparatoria a Viale Marche: ferito un uomo di 40 anni alle gambe

🔊 Ascolta articolo -

Un italiano di 40 anni è stato colpito da colpi d’arma da fuoco alle gambe in una sparatoria avvenuta a Milano

Una sparatoria è avvenuta questa sera a Milano, precisamente in viale Marche, dove un uomo italiano di 40 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe. La vittima è stata soccorsa poco dopo le 18 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Niguarda, dove non risulta essere in pericolo di vita.

L’episodio ha attivato le indagini dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia Duomo, che stanno lavorando per rintracciare l’aggressore. Al momento non sono ancora chiare le circostanze e le motivazioni dietro la sparatoria.

