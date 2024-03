Champions League: Bayern Monaco-Lazio, dove vederla in tv e streaming

By

La Lazio deve difendere il risultato dell’andata

La sfida tra Bayern Monaco e Lazio, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si svolgerà stasera con calcio d’inizio alle 21. La Lazio, che ha conquistato una vittoria per 1-0 all’andata con il gol di Ciro Immobile su rigore, si prepara a difendere il risultato in terra tedesca.

Dove vedere il match in tv e streaming

La gara sarà trasmessa su Sky, con copertura su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213), e Sky Sport (canale 251). Inoltre, sarà visibile in chiaro su Mediaset, Canale 5, e in streaming su sportmediaset e infinity e su Now.

Probabili Formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Dier, de Ligt, Davies, Pavlovic, Goretzka, Sané, Musiala, Tel, Kane. All. Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

