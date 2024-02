Sky Motori: nuova stagione con tecnologia avanzata e contenuti esclusivi

🔊 Ascolta articolo -

Sky ha lanciato la nuova Grande Stagione dei Motori, un’avventura di 9 mesi che accompagnerà gli appassionati in giro per il mondo delle corse. Con oltre 1.300 ore di programmazione in diretta, Sky offre ai fan l’accesso a oltre 200 gare in 42 weekend, con un focus particolare su Formula 1, MotoGP, mondiale Superbike, World Rally Championship e altri campionati.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha evidenziato l’approccio innovativo della stagione, con l’introduzione di tecnologie avanzate in campo e un’enorme quantità di contenuti dedicati ai motori. La stagione si preannuncia emozionante, con diversi punti di interesse come l’addio di Hamilton e Sainz alle rispettive scuderie in Formula 1 e l’ingresso di Marquez in Ducati nella MotoGP.

La programmazione includerà oltre 1.300 ore di trasmissioni in diretta, di cui circa 400 saranno dedicate a studi e rubriche. Inoltre, Sky offrirà un’esperienza coinvolgente con accesso a speciali, backstage e approfondimenti, portando gli appassionati sempre nel vivo dell’evento.

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha partecipato alla presentazione, augurando buona fortuna a Sky e ringraziando per la condivisione della passione per le corse in tutta Italia. La nuova stagione si apre il 2 marzo con la Formula 1, seguita dalla MotoGP il 9 marzo.

Sky ha anche introdotto nuove funzionalità, tra cui Sky Sport Plus, che consentirà di accedere a opzioni come l’on board del pilota preferito e un’esperienza interattiva nella sfida per la leadership. Inoltre, il Remote Garage, studio virtuale di Sky, tornerà con una versione aggiornata e avanzata.

La società darà ampio spazio alle produzioni originali, con approfondimenti nel paddock, interviste esclusive e dietro le quinte. Gli appassionati potranno godere di una visione più coinvolgente delle gare, con speciali rubriche come Racebook FPV, Music & Bike e Storia Vera, che si immergeranno nella cultura e nell’atmosfera delle corse.

Sky Motori punta a offrire un’esperienza completa per gli amanti del motorsport, con una combinazione di tecnologia all’avanguardia e contenuti coinvolgenti, portando le emozioni delle corse direttamente nelle case degli appassionati.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati