🔊 Ascolta articolo -

Tragedia sul Lavoro in Campania: Morto Operaio a Pratola Serra

Un operaio di 52 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Le prime informazioni indicano che l’uomo, dipendente di una ditta esterna, è stato schiacciato da un macchinario. Le segreterie provinciali di diverse organizzazioni sindacali hanno dichiarato uno sciopero per l’intera giornata in segno di protesta e solidarietà.

In un secondo incidente avvenuto a Melilli, provincia di Siracusa, un altro operaio è caduto da un’impalcatura, riportando gravi ferite. Le condizioni dell’uomo sono considerate serie, e le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo.

La notizia dell’incidente mortale a Pratola Serra giunge a soli 24 ore dallo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil sulla sicurezza sul lavoro. Le segreterie sindacali hanno espresso profonda preoccupazione per la frequenza degli incidenti e hanno chiesto al governo e alle imprese di assumersi responsabilità più concrete. La nota sindacale auspica che l’incontro previsto per lunedì tra Governo, imprese e sindacati possa portare a soluzioni concrete e sottolinea la necessità di regole più stringenti nel settore degli appalti per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati