Altavilla Milicia: ecco cosa sappiamo del triplice omicidio e punto indagini 

Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, ha perpetrato un efferato massacro nella villetta di Altavilla Milicia, alle porte di Palermo, uccidendo la moglie Antonella Salamone e i due figli, Emanuel (5 anni) e Kevin (16 anni). Il movente dell’omicidio è stato dichiarato dall’assassino, che ha affermato di aver agito perché la sua famiglia era “posseduta da Satana”.

La Dinamica dell’Omicidio

Barreca ha ucciso la moglie e il figlio più giovane strangolandoli, mentre per il figlio maggiore ha utilizzato una catena trovata accanto al corpo del ragazzo. Il corpo della donna è stato dato alle fiamme e sepolto nel giardino della casa. La figlia 17enne è stata risparmiata o è riuscita a sfuggire alla furia del padre, che, secondo la giovane, parlava di “presenze demoniache” e avrebbe cercato di esorcizzare la casa.

Complicità: fermata una coppia a Palermo

Le indagini hanno rivelato che Barreca poteva contare sulla complicità di una coppia di Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di aver indotto l’uomo a compiere il massacro, promuovendo un’estremizzazione fanatica religiosa.

Reazioni e Sconcerto

Il sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga, ha descritto Barreca come una persona riservata, senza segnali evidenti di violenza. Tuttavia, alcuni vicini hanno dichiarato che l’uomo faceva paura, parlava frequentemente del Diavolo e picchiava la moglie. La comunità è sconvolta e il parroco locale ha invocato preghiere per le anime delle vittime e per la figlia superstite.

Gli investigatori stanno esplorando l’ipotesi di una setta religiosa, sottolineando la connessione della coppia con Barreca e il loro coinvolgimento nella promozione di pratiche fanatiche.

Chiarimenti del Pastore Evangelico

Gaspare Basile, pastore evangelico di Altavilla Milicia, ha chiarito che la famiglia si era avvicinata alla religione evangelica, ma non frequentava la sua chiesa. Ha escluso qualsiasi coinvolgimento della chiesa evangelica nella tragedia.

Le indagini proseguono per gettare luce sui dettagli dell’omicidio, comprendere il coinvolgimento della coppia e determinare ulteriori sfaccettature del fanatismo religioso che ha portato a questa terribile tragedia.

