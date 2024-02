Allarme Morbillo tra adulti: ospedale Spallanzani, “Ripresa sensibile dei casi, vaccinarsi”

🔊 Ascolta articolo -

La Regione Lazio Intensifica le Raccomandazioni di Prevenzione per gli Operatori Sanitari

La Regione Lazio ha emesso una circolare per richiamare l’attenzione degli operatori sanitari sul rischio di morbillo tra gli adulti. L’Ospedale Spallanzani di Roma conferma una “ripresa sensibile dei casi” e sottolinea l’importanza delle misure di prevenzione adottate per contrastare il Covid. La circolare emanata dalla Regione Lazio è descritta come un “warning” per intensificare le misure preventive contro il morbillo e prevenire potenziali focolai ed epidemie.

Vaccinazione Consigliata per Operatori Sanitari: “Impedisce Casi Secondari”

Il direttore dell’unità di Malattie infettive dell’Ospedale Spallanzani, Emanuele Nicastri, raccomanda la vaccinazione per gli operatori sanitari che non l’hanno ancora fatta o non hanno sviluppato gli anticorpi. La vaccinazione impedisce i “casi secondari” e protegge da una delle malattie più contagiose.

Casi tra gli Adulti: Età Media di 35/36 Anni, Popolazione Nata Negli Anni ’90 a Maggiore Rischio

Il recente aumento dei casi di morbillo riguarda principalmente adulti con un’età media di 35/36 anni. Nicastri spiega che la quasi totalità della popolazione nata negli anni ’90 potrebbe non aver sviluppato gli anticorpi, rendendo la vaccinazione essenziale per proteggere questa fascia di età.

