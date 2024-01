Serie A: il Monza vince, pari per Lazio-Napoli e Verona-Frosinone

By

Verona e Frosinone pareggiano 1-1

Nella sfida salvezza tra Verona e Frosinone allo stadio ‘Bentegodi’, la partita termina in parità sul punteggio di 1-1. Nonostante il rigore parato da Turati a Duda al 37′, i padroni di casa passano in vantaggio con un rigore trasformato da Suslov al 48′ del primo tempo. Il Frosinone trova il gol del pareggio con Kaio Jorge al 13′ della ripresa. In classifica, il Frosinone si posiziona al 13° posto con 23 punti, mentre il Verona insieme a Cagliari e Udinese è a quota 18.

Deludente 0-0 tra Lazio e Napoli

Nell’attesa sfida Champions all’Olimpico tra Lazio e Napoli, la partita termina con un deludente 0-0. Nonostante un secondo tempo più vivace da parte dei padroni di casa, nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. In classifica, la Lazio aggancia momentaneamente la Fiorentina al 5° posto con 34 punti, mentre il Napoli è ottavo insieme alla Roma con 32 punti.

Il Monza supera il Sassuolo 1-0

Il Monza conquista la vittoria per 1-0 contro il Sassuolo dopo la recente sconfitta contro l’Empoli. Il gol decisivo è firmato da Colpani al 31′ del primo tempo. Grazie a questo successo, il Monza raggiunge il Genoa con 28 punti, mentre il Sassuolo resta a 19 punti, subendo la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.

