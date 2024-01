Rete Regionale Lazio: Valorizzazione di 199 Beni Culturali Diffusi

By

Dimore storiche del Lazio, “Facilitare l’accesso alla Rete regionale”

La Regione Lazio, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il suo ricco patrimonio artistico e paesaggistico, ha istituito una Rete regionale comprendente 199 beni culturali diffusi. Dalle dimore storiche ai borghi abbandonati, questa iniziativa mira a sostenere interventi di manutenzione e recupero, contribuendo così all’economia locale.

Varie Località Coinvolte

Tra i beni coinvolti, spiccano il Palazzo dei Principi Ruspoli di Cerveteri, il Complesso di Villa Adriana a Tivoli, il Giardino di Ninfa e borghi affascinanti come l’antica Monterano. Si aggiungono new entry come Palazzo Scuderini Rossi a Castel di Tora e la Casa Landolfi a Pico, enfatizzando la diversità e la ricchezza del patrimonio.

Finanziamenti per la Valorizzazione

Dal 2018, la Regione Lazio ha stanziato consistenti risorse per finanziare interventi di manutenzione e recupero attraverso avvisi pubblici. I contributi, che possono arrivare fino a 50.000 euro, sono destinati a coprire spese di lavori, progettazione, attrezzature e promozione del bene e del territorio.

Nuova Proposta di Legge

Una recente proposta di legge, presentata dal consigliere Marco Colarossi, mira a semplificare il processo di accreditamento alla Rete regionale. La modifica consentirebbe l’accreditamento in ogni momento dell’anno, facilitando l’accesso ai contributi e agevolando i Comuni interessati.

Successi Passati e Prospettive Future

Nel 2023, la Regione ha finanziato 26 progetti, investendo circa 1,3 milioni di euro per la valorizzazione di dimore storiche. L’apertura continua dell’accreditamento potrebbe accelerare ulteriormente la protezione e la promozione del ricco patrimonio del Lazio.

