Serie A: risultati di oggi, vittorie Inter, Fiorentina e Atalanta. Pari per il Napoli

Empoli-Inter 0-1, di Dimarco sbriga la pratica toscana

L’Inter continua a dominare il campionato e lo conferma con una vittoria anche se di misura contro l’Empoli 0-1. La squadra nerazzurra ha ora 15 punti in cinque giornate, mantenendo una serie di vittorie perfette all’inizio del campionato. Il gol decisivo è stato segnato da Dimarco con un fantastico sinistro al volo al 6′ della ripresa. I meneghini perdono Marko Arnautović per infortunio.

Udinese-Fiorentina 0-2. Dodò infortunato

La Fiorentina ha sconfitto l’Udinese 2-0 alla Dacia Arena. I toscani hanno ottenuto una vittoria grazie ai gol di Martinez Quarta, con un grande assist di Bonaventura, e alla rete del raddoppio realizzata dallo stesso Bonaventura. Il viola Dodò, si è infortunato al 4′ del match. Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo in lacrime, assistito dal personale medico.

Atalanta-Cagliari 2-0 con Lookman e Pasalic

L’Atalanta ha superato il Cagliari 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita è stata decisa dai gol di Lookman al 33′ e Pasalic al 76′. Con questa vittoria, gli orobici salgono al 6° posto in classifica con 9 punti, mentre il Cagliari rimane penultimo con soli due punti, ancora in cerca della prima vittoria in campionato.

Il Napoli impatta contro il Bologna 0-0. Osimhen sbaglia rigore

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Bologna. I partenopei hanno sbagliato un rigore con Osimhen nella ripresa, il Napoli è riuscito a ottenere così solo un punto. La squadra campione d’Italia ha ora 8 punti, ma è già distante di 7 punti dalla capolista Inter, che è a punteggio pieno con 15 punti su cinque partite giocate. Il Bologna ha 6 punti in classifica.

