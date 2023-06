Tragedie morti bianche: incidenti fatali sul lavoro scuotono le comunità

🔊 Ascolta l'articolo

Tragedie sul lavoro in Sicilia e Calabria: operaio perde la vita durante carico e scarico di sabbia ad Augusta; infortunio mortale in un cantiere edile a Rosarno

Un operaio di 59 anni, originario di Catania, ha perso la vita durante un’operazione di carico e scarico di sabbia in un’azienda ad Augusta, provincia di Siracusa. L’uomo si trovava su un mezzo quando, per cause ancora in fase di indagine, ha perso l’equilibrio e è caduto a terra, subendo gravi lesioni alla testa che gli sono state fatali. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze dell’incidente.

A Rosarno, provincia di Reggio Calabria, un operaio è morto dopo essere precipitato in un cantiere edile. I carabinieri di Rosarno sono intervenuti per indagare sull’accaduto e ricostruire la dinamica dell’incidente. I dettagli specifici dell’evento non sono ancora noti.

(con fonte AdnKronos)

