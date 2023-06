Morti bianche: 5 lavoratori perdono la vita in giorno in Lombardia e Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Nelle ultime 24 ore, sono morti 5 lavoratori in incidenti sul lavoro in Lombardia e Sicilia. A Misterbianco, un lavoratore di 56 anni è caduto da un’altezza di tre metri durante la costruzione di un edificio residenziale e è morto. A Castegnato, un lavoratore albanese di 23 anni è caduto da un pilone elettrico alto 50 metri ed è morto. A Desenzano del Garda, un lavoratore è stato investito da un veicolo pesante mentre lavorava in un cantiere stradale lungo l’autostrada A4 ed è morto nonostante l’intervento dei servizi di emergenza. A Gioia del Colle, un padre e suo figlio sono morti dopo essere caduti in un tino di vino mentre lo pulivano, probabilmente a causa di fumi tossici. Inoltre, un lavoratore di 38 anni che è caduto dal tetto mentre installava pannelli solari a Capua lo scorso venerdì è morto a causa delle sue ferite. Un altro lavoratore coinvolto nell’incidente è ancora ricoverato in ospedale. Le indagini sono in corso in tutti i casi.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati