Tartaruga azzannatrice catturata a Capena: specie pericolosa e vietata in Italia

🔊 Ascolta l'articolo

Una tartaruga azzannatrice è stata catturata a Capena, nelle vicinanze di Roma, come riporta “Il Messaggero”. L’esemplare, appartenente alla specie Chelydra serpentina originaria del Nord America, è stato trovato fuori dalla sua abitazione da un uomo. La tartaruga, di circa due anni e con un carapace di 27 centimetri, sarà trasferita in un centro di recupero. Le autorità intervenute per la cattura includono i militari della centrale operativa di Monterotondo e agenti della Forestale, affiancati dall’esperto zoofilo Andrea Lunerti. Si sottolinea l’importanza di non tentare di catturare l’animale a mani nude, ma di contattare il numero di emergenza 112 e inviare una foto. La vendita e la detenzione di tartarughe azzannatrici sono vietate in Italia a causa del pericolo che rappresentano per la salute pubblica e l’incolumità, nonché per il loro status di specie aliena che può arrecare danni all’ecosistema nazionale.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati