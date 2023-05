Meloni punta alla “liberazione della Rai da sistemi di potere intolleranti”

🔊 Ascolta l'articolo

Durante la chiusura della campagna per le amministrative a Catania, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua opinione sulla Rai, affermando: “Sono per una logica meritocratica e se c’è qualcuno che se ne vuole andare non è un problema che ci riguarda”. Queste parole fanno seguito all’addio di Fabio Fazio e alle dimissioni di Lucia Annunziata.

Meloni ha sottolineato di non leggere i giornali né seguire le polemiche, ma ha trovato divertente quella riguardante la Rai. Ha poi dichiarato: “Non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio un sistema meritocratico e plurale che rappresenti tutti e dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano, non alla tessera di partito”.

(con fonte AdnKronos)

