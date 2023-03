Meteo: l’arrivo della Primavera porta il sole e temperature in risalita

🔊 Ascolta l'articolo

Il meteorologo Mattia Gussoni di www.iLMeteo.it prevede un parziale aumento della nuvolosità per il weekend, con possibile pioviggine tra Liguria di levante e Toscana domani. Tuttavia, a partire da martedì, con l’Equinozio che segna l’inizio della Primavera astronomica, il sole tornerà a splendere e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 25 gradi diffusamente al Centro-Sud e 20-22 gradi al Nord. Questa nuova settimana di Primavera sarà quindi di nome e di fatto, con il clima più gradevole dell’anno in Italia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 18. Al nord: nubi in aumento al Nordovest. Al centro: nubi in aumento in Sardegna, più sole altrove, salvo velature in Toscana. Al sud: soleggiato.

Domenica 19. Al nord: cielo coperto, piogge sparse da ovest verso est in serata. Al centro: pioggia debole dalla Toscana verso Umbria e Marche in serata. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Lunedì 20. Al nord: nubi sparse, poi sole. Al centro: passaggio piovoso e a tratti temporalesco. Al sud: qualche pioggia in arrivo.

Tendenza: soleggiato ovunque con temperature in graduale aumento su valori tardo primaverili.