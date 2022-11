Elezioni midterm Usa, Biden: “Martedì momento decisivo per la nazione”

🔊 Ascolta l'articolo

“La democrazia è letteralmente sulla scheda elettorale, e questo è un momento decisivo della nazione”. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a pochi giorni delle elezioni di midterm in programma martedì prossimo. Nel corso del suo intervento, alla presenza dell’ex presidente Barack Obama, riferiscono i media Usa, Biden ha avvertito della crescente violenza politica e del negazionismo sui risultati elettorali del 2020. Il presidente Usa, poi, ha elencato i risultati della sua amministrazione tra cui il piano infrastrutturale e l’aumento dei posti di lavoro.

Biden ha definito Filadelfia come il “luogo che definisce l’anima della nazione” e ha implorato la folla di votare, dicendo che “il potere dell’America è nelle vostre mani”. Biden ha incoraggiato gli elettori a votare per il candidato dem al Senato John Fetterman.

Obama – “In queste elezioni ognuno deve fare la sua parte. In queste elezioni sono in ballo i diritti fondamenti, un’economia giusta, la verità e fatti. La democrazia è in gioco in queste elezioni”, ha affermato l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama nel corso del suo intervento.

“Politici repubblicani, hanno promesso – sottolinea Obama – che se prenderanno il controllo del Congresso, passeranno i prossimi due anni a indagare sui loro oppositori politici. Alcuni di loro hanno detto che metteranno sotto accusa il presidente Biden. Non sono sicuri del perché. Ma non vedo come questo può aiutarvi a pagare le vostre fatture”, spiega l’ex presidente degli Usa.