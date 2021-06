Moto Gp: motomondiale classe regina in Germania Zarco in pole

Johann Zarco conquista la pole position con la sua Pramac Racing nel Gp di Germania di MotoGp. Il francese della Ducati ha chiuso con il tempo di 1.20.236 sul circuito del Sachsering, davanti al connazionale Fabio Quartararo con la Yamaha e Aleix Espargaro sull’Aprilia. Quarto tempo per Jack Miller e quinto per la Honda di Marc Marquez. Decimo posto per Bagnaia.