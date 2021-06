Da Coca-Cola Hbc Italia oltre 100 mln investiti in innovazioni green

Investiti oltre 100 milioni di euro in innovazioni con impatto sulla sostenibilità ambientale negli ultimi 10 anni. Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, pubblica il suo 17esimo Rapporto di Sostenibilità, dal titolo ‘Il nostro messaggio per il futuro’, disponibile solo in formato digitale su lanostraricetta.it.





Il documento, revisionato da Deloitte&Touche, raccoglie i risultati dell’azienda nelle tre dimensioni della sostenibilità: economica, sociale ed ambientale.

Dalle fabbriche al consumatore, l’azienda conferma dunque l’impegno nel rendere le sue attività sempre più sostenibili: dalle innovazioni negli imballaggi primari e secondari, tra cui le recenti introduzioni di KeelClip (l’innovativa confezione in carta 100% riciclabile) e le prime bottiglie con il 100% di plastica riciclata (rPet), passando per le ottimizzazioni dei flussi logistici e la gestione consapevole delle risorse nel processo produttivo (con un risparmio del 20% di acqua utilizzata per produrre le bevande negli ultimi 10 anni), fino ai punti vendita dei clienti in cui il 63% delle frigovetrine dell’azienda sono eco-friendly, con un riduzione di 3.500 tonnellate di CO2 ogni anno.

“La sostenibilità, intesa nel suo senso più ampio di sostenibilità economica, sociale e ambientale, si configura oggi più che mai come leva strategica per far fronte, governare ed anticipare le sfide del mondo post-Covid – afferma Frank O’Donnell, amministratore delegato di Coca-Cola Hbc Italia– Anche quest’anno, per la diciassettesima volta, abbiamo scelto di condividere attraverso il Rapporto di Sostenibilità il nostro messaggio per il futuro: non un semplice racconto, ma un invito rivolto a tutti i nostri interlocutori a proseguire fianco a fianco in questo nuovo cammino”.

Redatto in conformità dei parametri di rendicontazione internazionali Gri Standard, il Rapporto di Sostenibilità 2020 racconta anche gli altri ingredienti della ‘ricetta’ di Coca-Cola HBC Italia che, oltre all’ambiente, comprendono l’attenzione alla crescita e al benessere delle circa 2.000 persone che lavorano tra uffici, stabilimento e forza vendita, coinvolte in più di 50.000 ore di formazione durante il 2020.

Particolare attenzione anche alle comunità nel corso dell’anno segnato dall’emergenza Covid-19 che ha visto l’azienda al fianco del Paese su vari fronti: dai 23.500 giovani coinvolti nel programma #YouthEmpowered, trasformato in modalità digitale durante il passaggio alla didattica a distanza, fino alla donazione di 1,4 milioni di euro a Croce Rossa Italiana, insieme a Coca-Cola Italia e The Coca-Cola Foundation.