Proposta legge elettorale centrodestra depositata in Parlamento, possibili modelli di schede

Testo in tre articoli presentato a Camera e Senato: sistema proporzionale, premio di governabilità, possibile ballottaggio e superamento dei collegi uninominali

La proposta di legge elettorale del centrodestra depositata in Parlamento è stata presentata sia alla Camera sia al Senato e si compone di tre articoli. L’iter dovrebbe partire da Montecitorio. Il testo porta le firme, tra gli altri, di Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari, Paolo Barelli, Maurizio Lupi, Alessandro Urzì, Igor Iezzi, Francesco Maria Benigni, Tommaso Colucci, Alessandro Battilocchio e Paolo Emilio Russo.

L’impianto parte dall’attuale Rosatellum ma introduce un modello proporzionale corretto da un premio di governabilità, in coerenza con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 della Corte costituzionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la stabilità senza comprimere la rappresentatività.

Premio di governabilità e soglie

La proposta di legge elettorale del centrodestra depositata in Parlamento prevede un premio pari a 70 deputati e 35 senatori, assegnati su base circoscrizionale alla Camera e regionale al Senato. I nominativi collegati al premio verrebbero indicati sulla scheda nello spazio riservato alla coalizione.

Il premio scatterebbe integralmente solo se la coalizione più votata superasse il 40% dei consensi. In caso contrario, i seggi sarebbero ripartiti proporzionalmente. È inoltre previsto un eventuale turno di ballottaggio se le prime due coalizioni o liste, pur non raggiungendo il 40%, superassero entrambe il 35% dei voti validi.

A tutela delle opposizioni, viene stabilito che la maggioranza non potrà in ogni caso superare il 60% degli eletti.

Sistema proporzionale e superamento degli uninominali

La proposta di legge elettorale del centrodestra depositata in Parlamento elimina la componente uninominale dell’attuale sistema, mantenendo i collegi plurinominali proporzionali, salvo le eccezioni previste per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige. L’attribuzione dei seggi avverrebbe con metodo proporzionale su base nazionale alla Camera e regionale al Senato, nel rispetto dell’articolo 57 della Costituzione.

Resta invariata la soglia di sbarramento al 3%. Non sono previste preferenze: l’elettore dispone di un unico voto su una sola scheda recante il contrassegno della lista, corredato dai nomi dei candidati nel collegio plurinominale e nelle liste circoscrizionali collegate all’eventuale premio.

Indicazione del premier e trasparenza

Tra le novità figura l’obbligo per ciascuna coalizione di indicare, contestualmente al programma, un unico nome da proporre al Presidente della Repubblica per l’incarico di Presidente del Consiglio. La relazione chiarisce che tale indicazione ha valore di trasparenza politica e non produce effetti vincolanti sulle prerogative costituzionali del Capo dello Stato.

Il testo ribadisce che il premio di governabilità non rappresenta un’alterazione arbitraria del risultato elettorale, ma un correttivo limitato e predeterminato, attivabile solo in presenza di condizioni oggettive di consenso.

Modelli di scheda e confronto politico

Con il deposito della proposta sono stati presentati anche i modelli delle schede elettorali per Camera e Senato, coerenti con l’impianto proporzionale e con l’eliminazione dei collegi uninominali.

I proponenti si sono dichiarati disponibili a un confronto con tutte le forze politiche per eventuali modifiche condivise, finalizzate a garantire la rappresentatività della volontà dell’elettore e la formazione di maggioranze stabili.

