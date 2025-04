Maltempo sull’Italia, alberi caduti e parchi chiusi a Milano: allerta anche a Torino

Vento e piogge intense colpiscono il Nord: disagi in Lombardia e Piemonte. La Protezione civile monitora i fiumi Lambro, Seveso e Po

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sull’Italia, con forti temporali e violente raffiche di vento che hanno provocato disagi e danni in varie città. A Milano, le forti raffiche di vento iniziate ieri sera hanno causato la caduta di numerosi alberi in diverse zone.

Il Comune ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini per l’intera giornata, su indicazione dell’Ucl (Unità di crisi locale), riunitasi in via straordinaria ieri sera. Resta attiva un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, idrico, temporali e vento.

Raccomandazioni alla cittadinanza

Le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione nelle aree a rischio esondazione dei fiumi Lambro e Seveso, e a evitare la sosta sotto alberi, impalcature, dehors e tende. È inoltre raccomandato mettere in sicurezza vasi, oggetti sui balconi e materiali esposti al vento. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio costante e il coordinamento degli interventi sul territorio.

Allerta anche a Torino: chiusi i Murazzi

Piogge intense continuano a interessare il Piemonte, con particolare attenzione al torinese. A Torino i livelli dei corsi d’acqua sono in lenta crescita, ma al momento non si segnalano criticità. In via cautelativa, è stata disposta nella notte la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale.

La Protezione civile della città monitora attentamente la situazione, anche se tutte le aste fluviali restano entro le soglie di guardia e non risultano fenomeni di dissesto sulle aree collinari.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)