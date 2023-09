Visita di Ursula von der Leyen in Italia: forse con Giorgia Meloni a Lampedusa

🔊 Ascolta l'articolo

Incontro con Giorgia Meloni e possibile visita a Lampedusa

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà oggi in Italia, dove ha previsto di incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’annuncio è stato fatto da un portavoce di von der Leyen durante un evento ad Hanau. Inoltre, sembra che Meloni e von der Leyen abbiano l’intenzione di visitare Lampedusa insieme, anche se non è ancora chiaro quando esattamente avverrà questa visita nel corso del fine settimana.

Richieste di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha annunciato che ha scritto a Ursula von der Leyen per invitare la presidente della Commissione europea a visitare Lampedusa e prendere visione direttamente della gravità della situazione legata all’immigrazione. Meloni ha anche espresso l’urgenza di accelerare l’attuazione dell’accordo con la Tunisia e il trasferimento delle risorse concordate. Inoltre, la premier ha scritto al presidente del Consiglio europeo, Michel, chiedendo di mettere l’argomento dell’immigrazione all’ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre. Meloni sostiene la necessità di avviare immediatamente una missione dell’Unione Europea per bloccare le partenze dei barconi e affrontare la pressione migratoria insostenibile che l’Italia sta vivendo quest’anno.

La situazione migratoria in Italia

Meloni ha sottolineato che l’Italia sta affrontando una pressione migratoria insostenibile, dovuta a una complessa congiuntura internazionale caratterizzata da problemi nei paesi africani, instabilità nella zona del Sahel, colpi di Stato, calamità naturali e jihadismo. Questo quadro potrebbe portare milioni di persone a cercare rifugio in Europa, ma Meloni ha chiarito che l’Italia e l’Europa non possono accogliere una massa così grande di migranti illegali. Ha lanciato un messaggio ai potenziali migranti, sottolineando che non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani e ha avvertito che chi entra illegalmente in Italia verrà trattenuto e rimpatriato.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati