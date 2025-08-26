US Open 2025: Sinner contro Kopriva, dove vederlo in tv e streaming

Video
Il tennista azzurro affronta il ceco nel primo turno dello Slam americano
Jannik Sinner scende in campo oggi, martedì 26 agosto, per il primo turno degli US Open 2025. Il campione in carica dello Slam americano, vincitore dell’edizione 2024 battendo Taylor Fritz, sfida il ceco Vit Kopriva, numero 89 del mondo. Il match sarà il secondo in programma sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle 17.30. Sinner arriva agli US Open dopo la finale di Cincinnati, persa contro Carlos Alcaraz a causa di un malore che lo ha costretto al ritiro. La sfida con Kopriva rappresenta il primo confronto tra i due tennisti.
Dove seguirlo
Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis, sui canali SkySport e disponibile in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.
(con fonte AdnKronos)
