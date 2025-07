Caldo e incendi, ancora bollino rosso a Palermo: 17 città in preallerta

Il bollettino del ministero della Salute alza il livello di attenzione per il caldo: Sicilia e Molise restano a rischio 3, mentre domani atteso un lieve calo delle temperature

Le ondate di calore non danno tregua all’Italia, in particolare al Centro-Sud. Oggi, mercoledì 23 luglio, il ministero della Salute segnala un peggioramento della situazione: le città in bollino giallo, indicativo di un rischio livello 1 e quindi di preallerta, passano da 13 a 17. Palermo rimane l’unica città in bollino rosso, con temperature percepite fino a 39°C previste per venerdì.

I centri urbani interessati dal giallo sono: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Venezia.

Domani, giovedì 24 luglio, si attende una modesta attenuazione dell’ondata di calore, con la riduzione delle città in giallo a 9: tra queste figurano Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma.

Rientra l’arancione, ma solo per un giorno

Il bollino arancione, che segnala un livello intermedio di rischio per la salute, oggi scompare completamente ma è previsto in cinque città nella giornata di domani: Bari, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria.

Nord ancora al riparo: bandiera verde in diverse città

Il bollino verde, che indica l’assenza di rischio da ondate di calore, continua a prevalere nei capoluoghi del Nord. Oggi il livello più basso di allerta riguarda anche Napoli e Viterbo. Domani è atteso un miglioramento anche a Civitavecchia.

Rischio incendi in Sicilia: allarme Protezione civile

La situazione resta critica anche sul fronte incendi. La Protezione civile della Regione Sicilia ha diramato un avviso di pericolo elevato per quasi tutta l’isola. In particolare, Palermo sarà sotto doppia sorveglianza: bollino rosso sia per il caldo che per il rischio incendi.

