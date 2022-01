LIVE Quirinale: 7° voto inutile ma all’8° si palesa Mattarella Bis ore 16,30

Dopo il naufragio della candidatura della Presidente del Senato Casellati al quinto voto tenutosi al mattino e dopo un nuovo nulla di fatto nello scrutinio successivo pomeridiano, ci si appresta a votare per la settima volta e neppure questa si pensa possa essere decisiva per l’elezioni del Presidente della Repubblica italiana. Siamo andati a dormire con la ipotesi della candidatura di una donna, voluta sia da Salvini che da Conte e con un Letta tutto sommato d’accordo, il nome circolato era quella di Elisabetta Belloni capo del Dis (Direttore generale al vertice dei servizi segreti), salvo poi accorgersi che in casa Pd, Italia Viva e Forza Italia, i malumori a riguardo erano palesi. Restano in ballo Cartabia e Severino, anche se in entrambe le candidature, la maggioranza di governo rischia la spaccatura: l’attuale ministro della Giustizia, non è amata dai Cinque Stelle, mentre l’ex guardasigilli del Governo Monti, è malvista da Forza Italia (legge su incandidabilità che fece fuori Berlusconi dalla vita politica attiva). Quindi, con buona probabilità, non solo la settima votazione andrà a vuoto ma pure l’ipotesi donna al Quirinale sembra nata e morta prematuramente nel giro di pochi minuti. (TIMELINE in basso)

TIMELINE – ore 13,35 Niente quorum, Mattarella 387 voti. Si rivota per l’ottava volte alle 16,30

Nessuna novità dal settimo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Non è stato raggiunto il quorum di 505 voti: Mattarella si attesta a 387 voti mentre Nordio prende 64 voti. Seduta sospesa e nuovo voto, forse quello decisivo per un Mattarella Bis, con inizio alle ore 16,30

ore 10,45 Parte la prima chiama dei Deputati

ore 10,30 – M5S indicazione scheda bianca; Lega, Cambiamo e Forza Italia astensione

ore 9,10: I centristi con Forza Italia e Iv lavorano su candidatura Casini

E’ la prima mossa di Forza Italia, dopo essersi sganciata nella serata di ieri ed aver precisato che da quel momento avrebbe condotto trattative per conto proprio e non più inglobata nel centrodestra, quella di lavorare con i “centristi” e Italia Viva sulla candidatura di Pier Ferdinando Casini.

Alle 09,30 parte il settimo voto alla Camera per l’elezione del Presidente della Repubblica

In attesa della seconda tornata del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica italiana, che inizierà con la chiama dei Senatori a vita dalle ore 15 di oggi 25 gennaio, sempre grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Openpolis (dati e elaborazioni), diamo uno sguardo ai numeri che servono per poter eleggere il nuovo Capo dello Stato.

La figura del capo dello Stato ricopre un ruolo cardine nell’ordinamento italiano. Per questo motivo il costituente ha previsto che le forze politiche coinvolte si impegnino per trovare un nome che sia il più possibile condiviso.

Per poter eleggere il Capo dello Stato nei primi tre scrutini, il legislatore ha previsto che sia necessaria una maggioranza “qualificata” dei 2/3, ovvero 673 voti sui 1009 disponibili (Senatori, Senatori a vita, Deputati e Delegati regionali). Dal quarto scrutinio in poi invece basterà la maggioranza assoluta dell’Assemblea, quindi 505 voti su 1009. Al momento non sembra esserci una maggioranza qualificata in grado di esprimere nei primi tre scrutini il nome dell’inquilino del Quirinale (tutto però può sempre accadere se le forze politiche in campo dovessero tra oggi e domani raggiungere un accordo). Sicuramente sarà più semplice dalla quarta votazione, anche per stare al riparo da gli eventuali franchi tiratori che non sono mai mancati, ma senza accordo gli schieramenti canonici tra centrodestra e centrosinistra, non hanno comunque da soli la maggioranza assoluta.

Partita dunque ancora aperta. In basso nella timeline di oggi tutte le novità per avere un quadro completo di come evolverà questa elezione del 13esimo presidente della Repubblica italiana

