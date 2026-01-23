Omicidio di Federica Torzullo, l’autopsia mette in dubbio racconto marito

Connect with us

Residui di cibo nello stomaco della vittima potrebbero anticipare l’orario della morte alla sera precedente. Proseguono le ricerche dell’arma

I risultati preliminari dell’autopsia potrebbero mettere ulteriormente in discussione la versione fornita da Claudio Carlomagno sull’omicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa ad Anguillara Sabazia. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, nello stomaco della vittima sarebbero stati trovati residui di cibo, un elemento che, una volta completate le analisi, potrebbe anticipare l’orario della morte addirittura alla sera precedente.

Durante l’udienza di convalida del fermo, che si è tenuta mercoledì nel carcere di Civitavecchia, Carlomagno ha raccontato di aver assassinato la moglie tra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio. Un arco temporale che ora rischia di non coincidere con quanto emerso dagli accertamenti medico-legali sull’omicidio di Federica Torzullo.

Nel frattempo, la famiglia della vittima è ancora in attesa della restituzione della salma per poter procedere con i funerali. I tempi dipenderanno dal completamento degli esami disposti dall’autorità giudiziaria, che restano centrali per chiarire la dinamica e la cronologia del delitto.

Proseguono anche le ricerche dell’arma del delitto, finora senza esito. Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo, l’omicidio di Federica Torzullo sarebbe avvenuto nel bagno al primo piano dell’abitazione di famiglia, utilizzando un coltello a doppia lama. Lo stesso Carlomagno avrebbe poi gettato l’arma in un corso d’acqua nei pressi della strada statale Braccianese, all’altezza della località Osteria Nuova.

Le operazioni di ricerca, condotte dalle forze dell’ordine, continueranno anche nei prossimi giorni. Gli investigatori ritengono il ritrovamento del coltello un elemento chiave per consolidare il quadro probatorio e verificare la compatibilità tra la versione dell’indagato e i risultati scientifici raccolti finora.

L’inchiesta resta aperta e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, soprattutto alla luce degli esiti definitivi dell’autopsia.

(con fonte AdnKronos)

