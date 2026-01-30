Maltempo nel weekend di fine gennaio in Italia: Sud sotto piogge e vento

Un nuovo ciclone atlantico attraversa il Paese: piogge intense, vento forte e una breve tregua prima di febbraio

Il maltempo nel weekend di fine gennaio in Italia continuerà a interessare una parte significativa del Paese, con condizioni atmosferiche instabili soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. Secondo le previsioni meteo aggiornate, tra domani sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio è atteso il transito di un nuovo ciclone di origine atlantica.

A spiegare l’evoluzione è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come già dalle prime ore di sabato un centro di bassa pressione tenderà a rafforzarsi tra Sardegna e Sicilia. Questa configurazione favorirà rovesci intensi e venti forti, inizialmente sulle due isole e poi in estensione a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con mari molto mossi o agitati lungo le coste esposte.

Diversa la situazione al Centro-Nord, dove il maltempo nel weekend risulterà meno incisivo. Qui è prevista una temporanea rimonta dell’alta pressione, che garantirà condizioni più stabili dopo i residui fenomeni attesi sul basso Tirreno nelle prime ore di sabato.

Nel corso di domenica 1 febbraio è previsto un miglioramento più diffuso: il sistema perturbato si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo una pausa asciutta e in parte soleggiata su gran parte del territorio nazionale. Le temperature, tuttavia, resteranno piuttosto basse, soprattutto al Centro-Sud, complice la ventilazione settentrionale.

La tregua sarà breve. Con l’inizio di febbraio, avvertono gli esperti, nuove perturbazioni di origine nord-europea potrebbero riportare condizioni di instabilità, con neve a quote basse al Nord-Ovest e piogge diffuse altrove, confermando una fase invernale ancora dinamica.

(con fonte AdnKronos)