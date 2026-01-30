Maltempo nel weekend di fine gennaio in Italia: Sud sotto piogge e vento

Video
-
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Un nuovo ciclone atlantico attraversa il Paese: piogge intense, vento forte e una breve tregua prima di febbraio
Il maltempo nel weekend di fine gennaio in Italia continuerà a interessare una parte significativa del Paese, con condizioni atmosferiche instabili soprattutto al Sud e sulle isole maggiori. Secondo le previsioni meteo aggiornate, tra domani sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio è atteso il transito di un nuovo ciclone di origine atlantica.
A spiegare l’evoluzione è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che sottolinea come già dalle prime ore di sabato un centro di bassa pressione tenderà a rafforzarsi tra Sardegna e Sicilia. Questa configurazione favorirà rovesci intensi e venti forti, inizialmente sulle due isole e poi in estensione a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco, con mari molto mossi o agitati lungo le coste esposte.
Diversa la situazione al Centro-Nord, dove il maltempo nel weekend risulterà meno incisivo. Qui è prevista una temporanea rimonta dell’alta pressione, che garantirà condizioni più stabili dopo i residui fenomeni attesi sul basso Tirreno nelle prime ore di sabato.
Nel corso di domenica 1 febbraio è previsto un miglioramento più diffuso: il sistema perturbato si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo una pausa asciutta e in parte soleggiata su gran parte del territorio nazionale. Le temperature, tuttavia, resteranno piuttosto basse, soprattutto al Centro-Sud, complice la ventilazione settentrionale.
La tregua sarà breve. Con l’inizio di febbraio, avvertono gli esperti, nuove perturbazioni di origine nord-europea potrebbero riportare condizioni di instabilità, con neve a quote basse al Nord-Ovest e piogge diffuse altrove, confermando una fase invernale ancora dinamica.
LE ULTIME NOTIZIE
La mini tregua annunciata da Trump tra Russia e Ucraina smentita dai fatti
Maltempo nel weekend di fine gennaio in Italia: Sud sotto piogge e vento
Tregua tra Russia e Ucraina: spiragli diplomatici e tre scenari per la guerra
I sintomi precoci del morbo di Parkinson: i segnali che precedono il tremore
EU designates Iran’s Pasdaran as a terrorist organization
I Pasdaran inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche dell’Ue
Ecco i giorni della merla, dal 29 al 31 gennaio la tradizione del grande freddo
Bambino fatto scendere dal bus: 6 km a piedi nella neve nel Bellunese
Ritardi e cancellazioni dei treni 29 gennaio 2026: disagi da nord a sud
Tragedia di Crans-Montana: 4° indagato, è il capo della sicurezza comunale
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News22 ore ago
Ritardi e cancellazioni dei treni 29 gennaio 2026: disagi da nord a sud
-
News24 ore ago
Referendum sulla riforma della giustizia: sì in vantaggio, affluenza stimata al 45%
-
Flash18 ore ago
Bambino fatto scendere dal bus: 6 km a piedi nella neve nel Bellunese
-
Primo Piano22 ore ago
Tragedia di Crans-Montana: 4° indagato, è il capo della sicurezza comunale
You must be logged in to post a comment Login