Un’analisi dei consumi di oltre 770.000 utenze mostra che le famiglie italiane hanno speso in media 1.339 euro per il gas e 791 euro per l’energia elettrica. La Sardegna guida i consumi di luce, mentre l’Emilia-Romagna si distingue per la bolletta del gas più alta

Nel 2024, gli italiani hanno speso molto di più per il gas rispetto all’energia elettrica. Secondo un’analisi di Facile.it, che ha esaminato i consumi dichiarati di oltre 770.000 utenze, la bolletta media della luce per le famiglie italiane è stata di 791 euro, mentre quella del gas ha raggiunto i 1.339 euro. Il dato evidenzia che il vero problema del caro energia riguarda principalmente il gas, non tanto l’energia elettrica.

Rispetto al 2023, a parità di consumi, le bollette della luce sono state più leggere del 6%, mentre il costo del gas è aumentato del 3%. Questo incremento ha colpito in modo differente le varie regioni italiane.

La Sardegna, in particolare, si è confermata come la regione con i consumi elettrici più elevati: le famiglie dell’isola hanno speso in media 903 euro per una fornitura di 2.677 kWh. Questo aumento dei consumi è dovuto, in parte, all’assenza del riscaldamento a gas in molte zone dell’isola, che costringe molte famiglie a utilizzare dispositivi elettrici per riscaldare le abitazioni.

Al contrario, le regioni con le bollette elettriche più basse sono state la Liguria, con una spesa media di 731 euro, seguita da Molise (743 euro) e Abruzzo (757 euro).

La situazione cambia radicalmente per il gas. L’Emilia-Romagna si è distinta per la bolletta del gas più salata nel 2024, con una spesa media di 1.613 euro per un consumo di 1.232 Smc. Anche altre regioni del Nord Italia, come Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige, hanno registrato costi elevati.

Dall’altra parte, regioni più calde, come la Sicilia, la Campania e la Calabria, hanno avuto bollette del gas più contenute, con rispettivamente 882 euro, 927 euro e 990 euro, grazie alla minore necessità di riscaldamento.

(con fonte AdnKronos)