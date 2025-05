Rissa fuori dalla discoteca: ucciso a coltellate un 20enne a Castelfranco Veneto

Il giovane è morto dopo aver raggiunto l’ospedale con mezzi propri. Grave un 22enne, feriti altri due ragazzi. Fermati due ventenni

Un ragazzo di 20 anni, residente a Trebaseleghe (Padova), è morto domenica mattina dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata intorno alle 4 nei pressi della discoteca Baita al Lago di Castelfranco Veneto (Treviso). La vittima è riuscita a raggiungere l’ospedale di Castelfranco con mezzi propri, ma è deceduta poco dopo l’arrivo a causa delle gravi ferite.

Nella stessa aggressione è rimasto gravemente ferito anche un 22enne della provincia di Treviso, che si trova in sala operatoria in prognosi riservata. Altri due giovani hanno riportato lesioni: uno è ricoverato all’ospedale di Montebelluna per una ferita a una gamba, mentre l’altro è stato già dimesso dopo essere stato medicato.

Secondo le prime informazioni, nella notte sarebbe partita una chiamata al 118 dalla discoteca, ma all’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri sul posto non era presente nessuno. Due ventenni sono stati fermati dai militari di Castelfranco Veneto e portati in caserma per accertamenti. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto.

