Eclissi totale di Sole in diretta: come seguirla dall’Italia su RaiNews24

L’attesissima eclissi totale di Sole dall’8 aprile, sarà visibile solo attraverso la tv in Italia e sarà Rai News 24 con uno speciale condotto da Marco Dedola

Roma, 7 aprile – L’attesa per l’eclissi totale di Sole raggiunge il culmine: domani, lunedì 8 aprile, gli occhi del mondo saranno puntati sul Texas mentre la Luna oscura completamente il disco solare. Ma come potranno gli italiani seguire questo spettacolo astronomico in diretta?

A trasmettere in tempo reale sarà RaiNews24, il canale All-News della Rai, che dalle 20.30 alle 21 offrirà uno speciale dedicato all’evento condotto da Marco Dedola, con il supporto dell’esperta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Mariarita Murabito.

Dal Texas, l’inviato Andrea Bettini sarà in collegamento diretto da Dallas, dove l’eclissi totale raggiungerà il suo apice alle 20.40 italiane. Per circa quattro minuti, la metropoli americana sarà immersa nelle tenebre diurne, regalando uno spettacolo naturale mozzafiato. Si prevede che milioni di turisti provenienti da tutto il mondo affolleranno il Texas per assistere a questo evento unico.

