Aumentano i casi di infezione da West Nile Virus in Italia

🔊 Ascolta l'articolo

25 casi confermati dall’inizio di maggio

I casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo in Italia sono saliti a 25, rispetto ai 6 riportati nel bollettino del 27 luglio. Ci sono state segnalazioni di infezione in 34 province appartenenti a 7 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un decesso è stato registrato in Lombardia.

Distribuzione dei casi e forme di manifestazione

Dei 25 casi riportati, 5 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, 6 sono stati identificati in donatori di sangue e 4 hanno avuto sintomi di febbre. Le regioni più colpite sono Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna.

Inizio precoce della stagione delle malattie trasmesse da insetti

L’Istituto superiore di sanità (Iss) ricorda che la stagione delle malattie trasmesse da insetti ha avuto un inizio precoce quest’anno in Italia, con la circolazione del virus West Nile confermata già nel mese di maggio. Misure di prevenzione sono state attivate tempestivamente per trasfusioni e trapianti nelle aree interessate.

Allerta sulle zanzare invasive

Anche l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha lanciato un allarme riguardo alle zanzare invasive e i potenziali rischi per la salute. Un caso di Usutu virus è stato segnalato anche in Piemonte, nella provincia di Novara, nello stesso periodo.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati