Aviaria A/H5N1: OMS avverte su rischio elevato e preoccupazione per l’uomo

Virus dell’influenza aviaria rilevato nei gatti in Polonia

Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso preoccupazione riguardo al virus dell’influenza aviaria A/H5N1, recentemente rilevato nei gatti in Polonia. Pur non essendo stato dimostrato che il virus si trasmetta facilmente tra le persone, è noto per essere altamente pericoloso per l’uomo.

Aumento dei focolai di aviaria in America centrale e meridionale

L’OMS ha sottolineato che il virus H5N1 ha causato un aumento dei focolai di aviaria nell’America centrale e meridionale a partire dallo scorso anno. Il focolaio in Polonia, con 29 casi accertati, è considerato una “insolita epidemia”, in quanto coinvolge un elevato numero di felini in un’ampia area geografica.

Rischi per l’uomo e monitoraggio della situazione

L’OMS valuta il rischio di infezione per l’uomo come basso per la popolazione generale e da basso a moderato per i proprietari di gatti e i veterinari, purché siano utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale. Al momento, nessun contatto umano ha manifestato sintomi legati all’infezione.

Fonte dell’esposizione sconosciuta, indagini in corso

La fonte dell’esposizione al virus H5N1 nei gatti in Polonia è ancora sconosciuta e le indagini sono in corso. L’OMS continua a monitorare attentamente la situazione in stretta collaborazione con i partner e il governo della Polonia.

(con fonte AdnKronos)

