Aumentano casi infezione West Nile nell’uomo: un decesso confermato

6 casi confermati in 6 Regioni italiane, preoccupazione per la diffusione del virus

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato un bollettino riguardante la situazione e la prevenzione del virus West Nile in Italia. Sono stati confermati sei casi di infezione nell’uomo, con un decesso segnalato in Lombardia. Dei sei casi, tre si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, due sono stati identificati in donatori di sangue e uno si è presentato come febbre. Il primo caso di infezione è stato segnalato a luglio nell’Emilia-Romagna, nella provincia di Parma.

Circolazione precoce del virus West Nile in Italia

Le prime evidenze della circolazione del virus West Nile in Italia si sono verificate in maggio, con la presenza del virus in pool di zanzare e avifauna. Questa precoce diffusione ha portato all’adozione tempestiva di misure preventive riguardanti trasfusioni e trapianti nelle aree interessate. L’Istituto Superiore di Sanità avverte che è possibile un aumento della circolazione di patogeni trasmessi da insetti nelle prossime settimane, suscitando preoccupazione per la diffusione del virus.

(con fonte AdnKronos)

