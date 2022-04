Oscar, Will Smith ‘squalificato’ 10 anni per schiaffo a Chris Rock

Will Smith ‘squalificato’ dagli Oscar per 10 anni dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock nella cerimonia del 27 marzo. L’attore 53enne, fresco vincitore come miglior attore per King Richard, è stato punito dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences con un cartellino rosso decennale. Subito dopo l’episodio, Smith si era dimesso dall’Academy.

