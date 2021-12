Variante Omicron, terza dose Moderna: efficacia vaccino, dati

La terza dose del vaccino covid di Moderna aumenta la protezione contro la variante Omicron. I dati variano in relazione alla dose utilizzata, come spiega l’azienda produttrice di uno dei due vaccini mRna. La dose attualmente autorizzata come booster (50 microgrammi, pari cioè alla metà della dose utilizzata nelle due iniezioni del ciclo primario) aumenta di circa 37 volte i livelli di anticorpi neutralizzanti contro la variante Omicron rispetto ai livelli precedenti alla sua somministrazione.

Invece una dose di richiamo piena, di 100 microgrammi, li aumenta di circa 83 volte. Moderna, secondo i dati preliminari, ha testato per Omicron sia il vaccino autorizzato che i candidati booster multivalenti, i quali anche hanno rinforzato gli anticorpi neutralizzanti anti-Omicron all’incirca degli stessi livelli.

Sulla base dei risultati emersi, si legge in una nota, vista la “forza dei titoli di anticorpi neutralizzanti generati dal vaccino” attuale “mRNA-1273” e visto “il rapido ritmo di espansione di Omicron e la maggiore complessità della distribuzione di un nuovo vaccino, la società concentrerà i suoi sforzi a breve termine sul booster mRna-1273 per affrontare” il nuovo mutante, pur continuando a lavorare a un vaccino specifico per Omicron.

“Data la minaccia a lungo termine dimostrata dalla fuga immunitaria della variante Omicron di Sars-CoV-2, Moderna continuerà anche a sviluppare un vaccino specifico per la variante (mRNA-1273.529), che si prevede avanzi e approdi ai trial clinici” sull’uomo “all’inizio del 2022, e valuterà l’inclusione di Omicron nel suo programma di richiamo multivalente”. A spiegarlo è stata l’azienda statunitense che oggi ha comunicato i dati preliminari sui livelli di anticorpi neutralizzanti contro Omicron che vengono conferiti dal booster. Moderna ha anche precisato che “vista la forza” dell’attuale vaccino “mRna-1273 e la velocità con cui” il nuovo mutante “si sta diffondendo, la prima linea di difesa” su cui punta Moderna “contro Omicron sarà una dose booster di mRna-1273”.