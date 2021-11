Ancora un trionfo Maneskin: miglior gruppo rock agli Ema

Ennesimo trionfo per i Maneskin. La band romana ha vinto il premio nella categoria miglior gruppo rock agli Mtv European Music Awards 2021 di Budapest. Damiano, Vittoria, Thomas e Ethan, nominati in tre categorie, hanno superato avversari del calibro di Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Si tratta del primo successo italiano in una categoria internazionale nella storia degli European Music Awards. “Ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano”, ha detto Damiano ritirando il premio.