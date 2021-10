Terza dose, via libera del Ministero per fragili ogni età e per over 60

Via libera a terza dose vaccino anti Covid per i fragili ogni età e per gli over 60. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero della Salute che dà notizia della circolare emanata questa sera. “Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”, si legge.