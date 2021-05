Da martedì 18 sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per le classi di età 51 e 50 anni (nati nel 1970 e 1971) e per 49 e 48 anni (nati 1972 e 1973) su portale Salute Lazio. Lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, precisando che le prenotazioni partiranno da mezzanotte.

(AdnKronos)

