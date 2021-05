Vaccini Covid, seconda dose in Regione diversa: a che punto siamo

Ricevere la seconda dose di vaccino anti Covid in una Regione diversa. E’ la proposta-richiesta arrivata oggi dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca alla 71a Assemblea nazionale di Federalberghi. Nei giorni scorsi alcuni territori si sono resi disponibili. “In vista dell’estate – ha sottolineato – sarà importante consentire agli italiani di ricevere la seconda dose in una Regione diversa da quella in cui si è ricevuta la prima, al fine di agevolare l’organizzazione e la prenotazione delle vacanze”.

“Adesso siamo molto più tranquilli sull’esito del piano di vaccinazioni. E’ chiaro ci sarà qualche difficoltà nel fare le vaccinazioni fuori dalla regione di residenza – ha risposto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – Però confidiamo che con il generale Figliuolo si riescano a trovare quelle modalità per risolvere anche questo problema, non semplice ma con costanza e organizzazione si riuscirà a trovare la soluzione anche per questo”. Quanto alle date delle riaperture delle attività “c’è ancora da lavorare – ha spiegato Garavaglia – alcune date possono essere ottimizzate penso i congressi e i parchi tematici si possono anticipare serenamente, visto come sta andando il piano di vaccinazione, e quindi si può ancora migliorare con ragionevolezza e senza esagerare”.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE