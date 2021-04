Ministero Salute: Rezza, “Effetto varianti rallenta calo curva”

Coronavirus in Italia, l’impatto delle varianti sulla curva dei contagi. “In questo momento in cui cala l’Rt, il primo parametro che ci dà la tendenza, l’incidenza scende dopo e più lentamente e questo perché le nuove varianti sono più trasmissibili e ci vuole più tempo per abbattere le infezioni e le malattie” ha evidenziato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel suo intervento alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

“C’è una fase di maturazione dell’ondata epidemica e sapevamo che sarebbe stata dura. Sono arrivate le varianti: quella inglese è dominante e ha una trasmissibilità superiore al 50% rispetto ai ceppi precedentemente circolanti” ha sottolineato Rezza. “Inoltre abbiamo fissa al 4% la variante brasiliana, concentrata in tre Regioni dell’Italia centrale”. “Ad aprile ci saranno una decina di milioni di dosi di vaccino, bisogna fare il massimo sforzo per completare innanzitutto la vaccinazione delle persone anziane. Bisogna portare al massimo la copertura vaccinale degli over 60″ ha affermato ancora Rezza.

