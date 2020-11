Covid: medici base proclamano Stato di Agitazione

(AUDIO LETTURA DELL’ARTICOLO PER IPO E NON VEDENTI NEL PLAYER IN BASSO) – “Siamo davanti ad una tragedia che sta investendo i cittadini e il mondo delle professioni mediche. Sono duecento i colleghi morti sul lavoro dall’inizio della pandemia. E in questa seconda fase stiamo assistendo non solo al collasso degli ospedali e dei pronto soccorso, ma anche al collasso del territorio”. Così le organizzazioni sindacali Federazione Cipe Sispe Sinspe, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn, Lapel, Simet, Smi, Snami, che denunciano “le condizioni di malessere della categoria” e annunciano lo stato di agitazione.

(AdnKronos)

