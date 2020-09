Covid: Lombardia, 242 nuovi contagi e 2 decessi

Sono 242 i nuovi casi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore, di cui 36 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico. I decessi sono 2, per un totale di 16.867 dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 16.200, comunica la Regione Lombardia, e il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,49%.

Sono 212 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali del territorio regionale, in aumento di 17 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri. I guariti e i dimessi complessivamente sono 76.368, in aumento di 110 unità, di cui 1.300 dimessi e 75.068 guariti.

(AdnKronos)