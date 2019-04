Moto: il 13 e 14 aprile a Varano de’ Melegari (PR) il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance

Milano, 10 aprile 2019 – Il mito Moto Guzzi è pronto a tornare in pista: saranno ben 36 i piloti che questo fine settimana faranno rivivere l’ineguagliabile patrimonio di sportività della Casa dell’Aquila sfidandosi nella prima tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, in programma sabato 13 e domenica 14 aprile a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma.

La gara di apertura dell’attesissimo trofeo organizzato da FMI e Moto Guzzi vedrà al via 18 equipaggi, ognuno composto da due piloti: saranno quindi 36 in totale i rider che si alterneranno in sella alle Moto Guzzi V7 III dotate dell’apposito Kit Racing realizzato da GCorse dei fratelli Guareschi.

Grazie alla scelta di una moto facile e intuitiva, il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance è pensato innanzitutto per vivere le gare come momento di divertimento, passione e amicizia: una competizione adatta a tutti che ha attratto la curiosità di un gruppo estremamente variegato di appassionati, alcuni dei quali alla prima esperienza in pista.

Tra gli equipaggi al via sono tante le coppie di amici, provenienti da ogni parte d’Italia, con equipaggi da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Basilicata. Il team Luporacing si distingue tra gli altri: il padre esperto gentleman rider e la figlia al debutto assoluto in pista, Dario e Eleonora Villa, hanno deciso di condividere la sella della loro V7 III tra i cordoli.

All’appello hanno risposto anche Virgin Radio, sulla cui moto si alterneranno nel corso del Trofeo vari piloti, tra cui anche Ringo DJ, e il team di Proraso, punto di riferimento nel mondo della rasatura che darà così vita al concetto di “Shave & Race” scendendo in pista con la propria V7 III da competizione. Durante il fine settimana di Varano Proraso sarà inoltre presente nel paddock con un Temporary Barber Shop, curato dalla Barberia Gibertoni di Modena, che offrirà a bikers e appassionati un servizio di rasatura tradizionale o regolazione di barba e baffi.

In linea con i sentimenti di amicizia e condivisione che da sempre caratterizzano lo sport più sano, il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance riserva spazio anche agli appassionati Guzzisti della community “The Clan” e ai membri del Moto Guzzi World Club, che scopriranno così nel modo più divertente il lato sportivo dell’Aquila di Mandello. Il team The Clan schiererà una coppia di piloti diversa a ogni appuntamento, pdi dieci piloti già selezionati tra i membri della community ufficiale Moto Guzzi.