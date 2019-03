DIRETTA LIVE Serie A: ai biancocelesti il derby della capitale Lazio-Roma 3-0

Felipe Caceido, Immobile e Cataldi e la Lazio fa suo il derby della capitale, battendo i giallorossi della Roma, che capitolano sotto i colpi degli uomini di Simone Inzaghi. Oltre alla vittoria nel derby e il prestigio dell’aver battuto la Roma nella stracittadina, Inzaghi tira un sospiro di sollievo perché in questo modo, la sua panchina, almeno per questa settimana, è salva, mettendo invece nei guai il suo collega sulla panchina avversaria: Di Francesco infatti ora rischia parecchio. Kolarov espulso nei minuti finali e Dzeko che salterà il prossimo match… Un vero disastro.

C’è il primato cittadino in gioco, ma anche la corsa alla zona Champions nella sfida di domani sera tra Lazio e Roma. Un verdetto pesante che chiama i bookmaker di Stanleybet.it a un pronostico equilibratissimo. A dispetto della classifica (Roma avanti di sei punti, seppure con una partita in più) e dei precedenti (solo due vittorie e un pareggio per i biancocelesti negli ultimi dieci incroci) le quote danno un leggerissimo favore alla Lazio, data a 2,50. La Roma segue a ruota, a 2,75, il pareggio è a 3,40, come riferisce Agipronews. Atteso un derby con emozioni e gol, tanto che l’Over (esito uscito in quattro degli ultimi cinque match) si gioca a 1,60 (Under a 2,20) e il Goal vale ancora meno (1,48 contro il 2,45 del NoGoal). Prima stracittadina per la rivelazione Zaniolo: mai negli ultimi trent’anni un debuttante meno che ventenne ha fatto gol nel derby, l’exploit di Nicolò pagherebbe 3,75. Alla pari, a 2,75, i due centravanti Immobile e Dzeko.

